货币 / PAYS
PAYS: Paysign Inc
5.73 USD 0.01 (0.17%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PAYS汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点5.60和高点5.82进行交易。
关注Paysign Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.60 5.82
年范围
1.80 8.88
- 前一天收盘价
- 5.74
- 开盘价
- 5.75
- 卖价
- 5.73
- 买价
- 6.03
- 最低价
- 5.60
- 最高价
- 5.82
- 交易量
- 952
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 13.02%
- 6个月变化
- 174.16%
- 年变化
- 56.99%
