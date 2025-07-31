- Visão do mercado
NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
A taxa do NOBL para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 102.35 e o mais alto foi 103.03.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NOBL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NOBL hoje?
Hoje ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) está avaliado em 102.93. O instrumento é negociado dentro de 0.29%, o fechamento de ontem foi 102.63, e o volume de negociação atingiu 719. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NOBL em tempo real.
As ações de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF está avaliado em 102.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.67% e USD. Monitore os movimentos de NOBL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NOBL?
Você pode comprar ações de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) pelo preço atual 102.93. Ordens geralmente são executadas perto de 102.93 ou 103.23, enquanto 719 e 0.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NOBL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NOBL?
Investir em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF envolve considerar a faixa anual 89.76 - 108.78 e o preço atual 102.93. Muitos comparam -1.47% e 0.81% antes de enviar ordens em 102.93 ou 103.23. Estude as mudanças diárias de preço de NOBL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
O maior preço de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) no último ano foi 108.78. As ações oscilaram bastante dentro de 89.76 - 108.78, e a comparação com 102.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
O menor preço de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) no ano foi 89.76. A comparação com o preço atual 102.93 e 89.76 - 108.78 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NOBL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NOBL?
No passado ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 102.63 e -3.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 102.63
- Open
- 102.44
- Bid
- 102.93
- Ask
- 103.23
- Low
- 102.35
- High
- 103.03
- Volume
- 719
- Mudança diária
- 0.29%
- Mudança mensal
- -1.47%
- Mudança de 6 meses
- 0.81%
- Mudança anual
- -3.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8