NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

102.93 USD 0.30 (0.29%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NOBL para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 102.35 e o mais alto foi 103.03.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

NOBL Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NOBL hoje?

Hoje ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) está avaliado em 102.93. O instrumento é negociado dentro de 0.29%, o fechamento de ontem foi 102.63, e o volume de negociação atingiu 719. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NOBL em tempo real.

As ações de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF pagam dividendos?

Atualmente ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF está avaliado em 102.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.67% e USD. Monitore os movimentos de NOBL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NOBL?

Você pode comprar ações de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) pelo preço atual 102.93. Ordens geralmente são executadas perto de 102.93 ou 103.23, enquanto 719 e 0.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NOBL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NOBL?

Investir em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF envolve considerar a faixa anual 89.76 - 108.78 e o preço atual 102.93. Muitos comparam -1.47% e 0.81% antes de enviar ordens em 102.93 ou 103.23. Estude as mudanças diárias de preço de NOBL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?

O maior preço de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) no último ano foi 108.78. As ações oscilaram bastante dentro de 89.76 - 108.78, e a comparação com 102.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?

O menor preço de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) no ano foi 89.76. A comparação com o preço atual 102.93 e 89.76 - 108.78 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NOBL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NOBL?

No passado ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 102.63 e -3.67% após os eventos corporativos.

Faixa diária
102.35 103.03
Faixa anual
89.76 108.78
Fechamento anterior
102.63
Open
102.44
Bid
102.93
Ask
103.23
Low
102.35
High
103.03
Volume
719
Mudança diária
0.29%
Mudança mensal
-1.47%
Mudança de 6 meses
0.81%
Mudança anual
-3.67%
