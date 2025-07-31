报价部分
货币 / NOBL
回到股票

NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

102.63 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NOBL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点102.19和高点103.00进行交易。

关注ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

NOBL新闻

常见问题解答

NOBL股票今天的价格是多少？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF股票今天的定价为102.63。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为102.63，交易量达到1611。NOBL的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF股票是否支付股息？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF目前的价值为102.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.95%和USD。实时查看图表以跟踪NOBL走势。

如何购买NOBL股票？

您可以以102.63的当前价格购买ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF股票。订单通常设置在102.63或102.93附近，而1611和-0.36%显示市场活动。立即关注NOBL的实时图表更新。

如何投资NOBL股票？

投资ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF需要考虑年度范围89.76 - 108.78和当前价格102.63。许多人在以102.63或102.93下订单之前，会比较-1.76%和。实时查看NOBL价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF的最高价格是108.78。在89.76 - 108.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF的绩效。

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF（NOBL）的最低价格为89.76。将其与当前的102.63和89.76 - 108.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NOBL股票是什么时候拆分的？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、102.63和-3.95%中可见。

日范围
102.19 103.00
年范围
89.76 108.78
前一天收盘价
102.63
开盘价
103.00
卖价
102.63
买价
102.93
最低价
102.19
最高价
103.00
交易量
1.611 K
日变化
0.00%
月变化
-1.76%
6个月变化
0.52%
年变化
-3.95%
