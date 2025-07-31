- Aperçu
NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Le taux de change de NOBL a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.19 et à un maximum de 103.00.
Suivez la dynamique ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NOBL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NOBL aujourd'hui ?
L'action ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF est cotée à 102.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 102.63 et son volume d'échange a atteint 1611. Le graphique en temps réel du cours de NOBL présente ces mises à jour.
L'action ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF est actuellement valorisé à 102.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.95% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NOBL.
Comment acheter des actions NOBL ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF au cours actuel de 102.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 102.63 ou de 102.93, le 1611 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NOBL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NOBL ?
Investir dans ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 89.76 - 108.78 et le prix actuel 102.63. Beaucoup comparent -1.76% et 0.52% avant de passer des ordres à 102.63 ou 102.93. Consultez le graphique du cours de NOBL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF l'année dernière était 108.78. Au cours de 89.76 - 108.78, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 102.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) sur l'année a été 89.76. Sa comparaison avec 102.63 et 89.76 - 108.78 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NOBL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NOBL a-t-elle été divisée ?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 102.63 et -3.95% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 102.63
- Ouverture
- 103.00
- Bid
- 102.63
- Ask
- 102.93
- Plus Bas
- 102.19
- Plus Haut
- 103.00
- Volume
- 1.611 K
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -1.76%
- Changement à 6 Mois
- 0.52%
- Changement Annuel
- -3.95%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8