NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Курс NOBL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.19, а максимальная — 103.00.
Следите за динамикой ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NOBL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NOBL сегодня?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) сегодня оценивается на уровне 102.63. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 102.63, а торговый объем достиг 1611. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOBL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 102.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.95% и USD. Отслеживайте движения NOBL на графике в реальном времени.
Как купить акции NOBL?
Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) по текущей цене 102.63. Ордера обычно размещаются около 102.63 или 102.93, тогда как 1611 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOBL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NOBL?
Инвестирование в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 89.76 - 108.78 и текущей цены 102.63. Многие сравнивают -1.76% и 0.52% перед размещением ордеров на 102.63 или 102.93. Изучайте ежедневные изменения цены NOBL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) за последний год составила 108.78. Акции заметно колебались в пределах 89.76 - 108.78, сравнение с 102.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) за год составила 89.76. Сравнение с текущими 102.63 и 89.76 - 108.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOBL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NOBL?
В прошлом ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.63 и -3.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 102.63
- Open
- 103.00
- Bid
- 102.63
- Ask
- 102.93
- Low
- 102.19
- High
- 103.00
- Объем
- 1.611 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.76%
- 6-месячное изменение
- 0.52%
- Годовое изменение
- -3.95%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8