КотировкиРазделы
Валюты / NOBL
Назад в Рынок акций США

NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

102.63 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOBL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.19, а максимальная — 103.00.

Следите за динамикой ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NOBL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NOBL сегодня?

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) сегодня оценивается на уровне 102.63. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 102.63, а торговый объем достиг 1611. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOBL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 102.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.95% и USD. Отслеживайте движения NOBL на графике в реальном времени.

Как купить акции NOBL?

Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) по текущей цене 102.63. Ордера обычно размещаются около 102.63 или 102.93, тогда как 1611 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOBL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NOBL?

Инвестирование в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 89.76 - 108.78 и текущей цены 102.63. Многие сравнивают -1.76% и 0.52% перед размещением ордеров на 102.63 или 102.93. Изучайте ежедневные изменения цены NOBL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) за последний год составила 108.78. Акции заметно колебались в пределах 89.76 - 108.78, сравнение с 102.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) за год составила 89.76. Сравнение с текущими 102.63 и 89.76 - 108.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOBL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NOBL?

В прошлом ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.63 и -3.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
102.19 103.00
Годовой диапазон
89.76 108.78
Предыдущее закрытие
102.63
Open
103.00
Bid
102.63
Ask
102.93
Low
102.19
High
103.00
Объем
1.611 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-1.76%
6-месячное изменение
0.52%
Годовое изменение
-3.95%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8