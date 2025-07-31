KurseKategorien
NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

102.93 USD 0.30 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NOBL hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.35 bis zu einem Hoch von 103.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NOBL heute?

Die Aktie von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) notiert heute bei 102.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 102.63 und das Handelsvolumen erreichte 719. Das Live-Chart von NOBL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NOBL Dividenden?

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF wird derzeit mit 102.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NOBL zu verfolgen.

Wie kaufe ich NOBL-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) zum aktuellen Kurs von 102.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 102.93 oder 103.23 platziert, während 719 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NOBL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NOBL-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF müssen die jährliche Spanne 89.76 - 108.78 und der aktuelle Kurs 102.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.47% und 0.81%, bevor sie Orders zu 102.93 oder 103.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NOBL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?

Der höchste Kurs von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) im vergangenen Jahr lag bei 108.78. Innerhalb von 89.76 - 108.78 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 102.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?

Der niedrigste Kurs von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) im Laufe des Jahres betrug 89.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 102.93 und der Spanne 89.76 - 108.78 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NOBL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NOBL statt?

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 102.63 und -3.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
102.35 103.03
Jahresspanne
89.76 108.78
Vorheriger Schlusskurs
102.63
Eröffnung
102.44
Bid
102.93
Ask
103.23
Tief
102.35
Hoch
103.03
Volumen
719
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
-1.47%
6-Monatsänderung
0.81%
Jahresänderung
-3.67%
