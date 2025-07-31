- Übersicht
NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Der Wechselkurs von NOBL hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.35 bis zu einem Hoch von 103.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NOBL heute?
Die Aktie von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) notiert heute bei 102.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 102.63 und das Handelsvolumen erreichte 719. Das Live-Chart von NOBL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NOBL Dividenden?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF wird derzeit mit 102.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NOBL zu verfolgen.
Wie kaufe ich NOBL-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) zum aktuellen Kurs von 102.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 102.93 oder 103.23 platziert, während 719 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NOBL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NOBL-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF müssen die jährliche Spanne 89.76 - 108.78 und der aktuelle Kurs 102.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.47% und 0.81%, bevor sie Orders zu 102.93 oder 103.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NOBL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
Der höchste Kurs von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) im vergangenen Jahr lag bei 108.78. Innerhalb von 89.76 - 108.78 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 102.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) im Laufe des Jahres betrug 89.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 102.93 und der Spanne 89.76 - 108.78 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NOBL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NOBL statt?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 102.63 und -3.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 102.63
- Eröffnung
- 102.44
- Bid
- 102.93
- Ask
- 103.23
- Tief
- 102.35
- Hoch
- 103.03
- Volumen
- 719
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- -1.47%
- 6-Monatsänderung
- 0.81%
- Jahresänderung
- -3.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8