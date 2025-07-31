- Panorámica
NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
El tipo de cambio de NOBL de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.40, mientras que el máximo ha alcanzado 102.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NOBL News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NOBL hoy?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) se evalúa hoy en 102.58. El instrumento se negocia dentro de -0.05%; el cierre de ayer ha sido 102.63 y el volumen comercial ha alcanzado 175. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NOBL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF se evalúa actualmente en 102.58. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.00% y USD. Monitoree los movimientos de NOBL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NOBL?
Puede comprar acciones de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) al precio actual de 102.58. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 102.58 o 102.88, mientras que 175 y 0.16% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NOBL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NOBL?
Invertir en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF implica tener en cuenta el rango anual 89.76 - 108.78 y el precio actual 102.58. Muchos comparan -1.81% y 0.47% antes de colocar órdenes en 102.58 o 102.88. Estudie los cambios diarios de precios de NOBL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
El precio más alto de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) en el último año ha sido 108.78. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 89.76 - 108.78, una comparación con 102.63 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
El precio más bajo de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) para el año ha sido 89.76. La comparación con los actuales 102.58 y 89.76 - 108.78 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NOBL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NOBL?
En el pasado, ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 102.63 y -4.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 102.63
- Open
- 102.42
- Bid
- 102.58
- Ask
- 102.88
- Low
- 102.40
- High
- 102.74
- Volumen
- 175
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- -1.81%
- Cambio a 6 meses
- 0.47%
- Cambio anual
- -4.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8