NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Il tasso di cambio NOBL ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.19 e ad un massimo di 103.00.
Segui le dinamiche di ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NOBL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NOBL oggi?
Oggi le azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF sono prezzate a 102.63. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 102.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 1611. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NOBL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF pagano dividendi?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF è attualmente valutato a 102.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NOBL.
Come acquistare azioni NOBL?
Puoi acquistare azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF al prezzo attuale di 102.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 102.63 o 102.93, mentre 1611 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NOBL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NOBL?
Investire in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF implica considerare l'intervallo annuale 89.76 - 108.78 e il prezzo attuale 102.63. Molti confrontano -1.76% e 0.52% prima di effettuare ordini su 102.63 o 102.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NOBL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
Il prezzo massimo di ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF nell'ultimo anno è stato 108.78. All'interno di 89.76 - 108.78, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 102.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?
Il prezzo più basso di ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) nel corso dell'anno è stato 89.76. Confrontandolo con gli attuali 102.63 e 89.76 - 108.78 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NOBL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NOBL?
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 102.63 e -3.95%.
- Chiusura Precedente
- 102.63
- Apertura
- 103.00
- Bid
- 102.63
- Ask
- 102.93
- Minimo
- 102.19
- Massimo
- 103.00
- Volume
- 1.611 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -1.76%
- Variazione Semestrale
- 0.52%
- Variazione Annuale
- -3.95%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8