102.63 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NOBL ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.19 e ad un massimo di 103.00.

Segui le dinamiche di ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NOBL oggi?

Oggi le azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF sono prezzate a 102.63. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 102.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 1611. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NOBL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF pagano dividendi?

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF è attualmente valutato a 102.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NOBL.

Come acquistare azioni NOBL?

Puoi acquistare azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF al prezzo attuale di 102.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 102.63 o 102.93, mentre 1611 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NOBL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NOBL?

Investire in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF implica considerare l'intervallo annuale 89.76 - 108.78 e il prezzo attuale 102.63. Molti confrontano -1.76% e 0.52% prima di effettuare ordini su 102.63 o 102.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NOBL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?

Il prezzo massimo di ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF nell'ultimo anno è stato 108.78. All'interno di 89.76 - 108.78, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 102.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF?

Il prezzo più basso di ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) nel corso dell'anno è stato 89.76. Confrontandolo con gli attuali 102.63 e 89.76 - 108.78 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NOBL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NOBL?

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 102.63 e -3.95%.

Intervallo Giornaliero
102.19 103.00
Intervallo Annuale
89.76 108.78
Chiusura Precedente
102.63
Apertura
103.00
Bid
102.63
Ask
102.93
Minimo
102.19
Massimo
103.00
Volume
1.611 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-1.76%
Variazione Semestrale
0.52%
Variazione Annuale
-3.95%
