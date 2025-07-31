クォートセクション
通貨 / NOBL
NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

102.58 USD 0.05 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NOBLの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり102.40の安値と102.74の高値で取引されました。

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NOBL株の現在の価格は？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株価は本日102.58です。-0.05%内で取引され、前日の終値は102.63、取引量は175に達しました。NOBLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株は配当を出しますか？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの現在の価格は102.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.00%やUSDにも注目します。NOBLの動きはライブチャートで確認できます。

NOBL株を買う方法は？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株は現在102.58で購入可能です。注文は通常102.58または102.88付近で行われ、175や0.16%が市場の動きを示します。NOBLの最新情報はライブチャートで確認できます。

NOBL株に投資する方法は？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFへの投資では、年間の値幅89.76 - 108.78と現在の102.58を考慮します。注文は多くの場合102.58や102.88で行われる前に、-1.81%や0.47%と比較されます。NOBLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株の最高値は？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの過去1年の最高値は108.78でした。89.76 - 108.78内で株価は大きく変動し、102.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株の最低値は？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)の年間最安値は89.76でした。現在の102.58や89.76 - 108.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NOBLの動きはライブチャートで確認できます。

NOBLの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、102.63、-4.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
102.40 102.74
1年のレンジ
89.76 108.78
以前の終値
102.63
始値
102.42
買値
102.58
買値
102.88
安値
102.40
高値
102.74
出来高
175
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
-1.81%
6ヶ月の変化
0.47%
1年の変化
-4.00%
