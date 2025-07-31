- 概要
NOBL: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBLの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり102.40の安値と102.74の高値で取引されました。
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NOBL News
よくあるご質問
NOBL株の現在の価格は？
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株価は本日102.58です。-0.05%内で取引され、前日の終値は102.63、取引量は175に達しました。NOBLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株は配当を出しますか？
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの現在の価格は102.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.00%やUSDにも注目します。NOBLの動きはライブチャートで確認できます。
NOBL株を買う方法は？
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株は現在102.58で購入可能です。注文は通常102.58または102.88付近で行われ、175や0.16%が市場の動きを示します。NOBLの最新情報はライブチャートで確認できます。
NOBL株に投資する方法は？
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFへの投資では、年間の値幅89.76 - 108.78と現在の102.58を考慮します。注文は多くの場合102.58や102.88で行われる前に、-1.81%や0.47%と比較されます。NOBLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株の最高値は？
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの過去1年の最高値は108.78でした。89.76 - 108.78内で株価は大きく変動し、102.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの株の最低値は？
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)の年間最安値は89.76でした。現在の102.58や89.76 - 108.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NOBLの動きはライブチャートで確認できます。
NOBLの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、102.63、-4.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 102.63
- 始値
- 102.42
- 買値
- 102.58
- 買値
- 102.88
- 安値
- 102.40
- 高値
- 102.74
- 出来高
- 175
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- -1.81%
- 6ヶ月の変化
- 0.47%
- 1年の変化
- -4.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8