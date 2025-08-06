Moedas / MAR
MAR: Marriott International - Class A
262.05 USD 5.84 (2.18%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MAR para hoje mudou para -2.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 260.24 e o mais alto foi 268.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Marriott International - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
260.24 268.31
Faixa anual
205.40 307.52
- Fechamento anterior
- 267.89
- Open
- 267.39
- Bid
- 262.05
- Ask
- 262.35
- Low
- 260.24
- High
- 268.31
- Volume
- 4.922 K
- Mudança diária
- -2.18%
- Mudança mensal
- -1.09%
- Mudança de 6 meses
- 10.59%
- Mudança anual
- 5.21%
