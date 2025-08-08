Dövizler / MAR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MAR: Marriott International - Class A
268.52 USD 4.57 (1.73%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MAR fiyatı bugün 1.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 264.16 ve Yüksek fiyatı olarak 270.26 aralığında işlem gördü.
Marriott International - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAR haberleri
- Royal Caribbean’ın hedef fiyatı vergi endişeleri nedeniyle Truist tarafından 333 dolara düşürüldü
- Royal Caribbean price target lowered to $333 by Truist on tax concerns
- Bernstein, Küresel Otelcilik Liderleri Arasında En İyi Otel Hisselerini Sıraladı
- Bernstein Ranks the Top Hotel Stocks Among Global Hospitality Leaders
- Marriott International (MAR): Near-Term Headwinds, Strategically Positioned, Fairly Valued
- Ryman Hospitality Properties hisse başına 1,15 dolar temettü açıkladı
- Bernstein, 2026 görünümüne dayanarak Marriott hedef fiyatını 327 dolara yükseltti
- Marriott stock price target raised to $327 by Bernstein on 2026 outlook
- 3 Top Stocks to Buy and Hold Forever
- Stocks & Index Items to Watch from August's CPI Data
- Marriott International Stock: Better Value Demand Concerns Weigh Sentiment (NASDAQ:MAR)
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- Should Investors Buy the Post-Earnings Dip in Salesforce (CRM) Stock?
- Marriott at 2025 BofA Conference: Navigating Uncertainty with Optimism
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Opinion: Why small-cap stocks just might be the market’s new ‘Magnificent Seven’
- All-inclusive hotels are once again having a moment (thanks to Gen Z)
- Eli Lilly (LLY) Sells Record $6.75 Billion of Corporate Bonds - TipRanks.com
- Hyatt Hotels Stock: It's Quite Decent, But There Are Better Options (NYSE:H)
- Eli Lilly Just Did What Almost No One Dares in 2025
- Marriott Is Still A Leading Hotel Player, But Overpricing Risks Persist
- Toast, Inc: Digitizing The Restaurant Industry (undefined:TOST)
- Why Is Sonder Holdings Stock Gaining Friday? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
Günlük aralık
264.16 270.26
Yıllık aralık
205.40 307.52
- Önceki kapanış
- 263.95
- Açılış
- 265.32
- Satış
- 268.52
- Alış
- 268.82
- Düşük
- 264.16
- Yüksek
- 270.26
- Hacim
- 3.832 K
- Günlük değişim
- 1.73%
- Aylık değişim
- 1.36%
- 6 aylık değişim
- 13.32%
- Yıllık değişim
- 7.81%
21 Eylül, Pazar