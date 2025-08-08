FiyatlarBölümler
MAR
MAR: Marriott International - Class A

268.52 USD 4.57 (1.73%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MAR fiyatı bugün 1.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 264.16 ve Yüksek fiyatı olarak 270.26 aralığında işlem gördü.

Marriott International - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

MAR haberleri

Günlük aralık
264.16 270.26
Yıllık aralık
205.40 307.52
Önceki kapanış
263.95
Açılış
265.32
Satış
268.52
Alış
268.82
Düşük
264.16
Yüksek
270.26
Hacim
3.832 K
Günlük değişim
1.73%
Aylık değişim
1.36%
6 aylık değişim
13.32%
Yıllık değişim
7.81%
21 Eylül, Pazar