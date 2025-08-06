KurseKategorien
MAR: Marriott International - Class A

263.95 USD 1.90 (0.73%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAR hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 262.30 bis zu einem Hoch von 266.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Marriott International - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
262.30 266.61
Jahresspanne
205.40 307.52
Vorheriger Schlusskurs
262.05
Eröffnung
263.00
Bid
263.95
Ask
264.25
Tief
262.30
Hoch
266.61
Volumen
3.124 K
Tagesänderung
0.73%
Monatsänderung
-0.37%
6-Monatsänderung
11.39%
Jahresänderung
5.97%
