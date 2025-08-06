Währungen / MAR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MAR: Marriott International - Class A
263.95 USD 1.90 (0.73%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAR hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 262.30 bis zu einem Hoch von 266.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marriott International - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAR News
- Marriott International (MAR): Near-Term Headwinds, Strategically Positioned, Fairly Valued
- Marriott: Bernstein erhöht Kursziel auf 327 US-Dollar dank 2026-Prognose
- Marriott stock price target raised to $327 by Bernstein on 2026 outlook
- 3 Top Stocks to Buy and Hold Forever
- Stocks & Index Items to Watch from August's CPI Data
- Marriott International Stock: Better Value Demand Concerns Weigh Sentiment (NASDAQ:MAR)
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- Should Investors Buy the Post-Earnings Dip in Salesforce (CRM) Stock?
- Marriott at 2025 BofA Conference: Navigating Uncertainty with Optimism
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Opinion: Why small-cap stocks just might be the market’s new ‘Magnificent Seven’
- All-inclusive hotels are once again having a moment (thanks to Gen Z)
- Eli Lilly (LLY) Sells Record $6.75 Billion of Corporate Bonds - TipRanks.com
- Hyatt Hotels Stock: It's Quite Decent, But There Are Better Options (NYSE:H)
- Eli Lilly Just Did What Almost No One Dares in 2025
- Marriott Is Still A Leading Hotel Player, But Overpricing Risks Persist
- Toast, Inc: Digitizing The Restaurant Industry (undefined:TOST)
- Why Is Sonder Holdings Stock Gaining Friday? - Sonder Holdings (NASDAQ:SOND)
- Prediction: This Dividend Stock Will Beat the Market Over the Next 5 Years
- Marriott declares quarterly dividend, expands share buyback program
- Airbnb forecasts Q3 revenue above estimates; plans $6 billion share buyback
- Marriott warns of trouble for US travel sector
- Mizuho lowers Marriott stock price target to $274 on RevPAR concerns
Tagesspanne
262.30 266.61
Jahresspanne
205.40 307.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 262.05
- Eröffnung
- 263.00
- Bid
- 263.95
- Ask
- 264.25
- Tief
- 262.30
- Hoch
- 266.61
- Volumen
- 3.124 K
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- -0.37%
- 6-Monatsänderung
- 11.39%
- Jahresänderung
- 5.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K