MAR: Marriott International - Class A
267.89 USD 2.75 (1.04%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAR за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 264.02, а максимальная — 269.10.
Следите за динамикой Marriott International - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MAR
Дневной диапазон
264.02 269.10
Годовой диапазон
205.40 307.52
- Предыдущее закрытие
- 265.14
- Open
- 265.59
- Bid
- 267.89
- Ask
- 268.19
- Low
- 264.02
- High
- 269.10
- Объем
- 2.908 K
- Дневное изменение
- 1.04%
- Месячное изменение
- 1.12%
- 6-месячное изменение
- 13.05%
- Годовое изменение
- 7.56%
