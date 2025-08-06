Divisas / MAR
MAR: Marriott International - Class A
262.05 USD 5.84 (2.18%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MAR de hoy ha cambiado un -2.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 260.24, mientras que el máximo ha alcanzado 268.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Marriott International - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MAR News
- Bernstein eleva el precio objetivo de las acciones de Marriott a 327 dólares según perspectivas para 2026
- Bernstein eleva precio objetivo de Marriott a $327 por perspectivas para 2026
- Marriott stock price target raised to $327 by Bernstein on 2026 outlook
- Marriott International Stock: Better Value Demand Concerns Weigh Sentiment (NASDAQ:MAR)
- Marriott at 2025 BofA Conference: Navigating Uncertainty with Optimism
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Marriott Is Still A Leading Hotel Player, But Overpricing Risks Persist
- Marriott declares quarterly dividend, expands share buyback program
- Marriott warns of trouble for US travel sector
- Mizuho lowers Marriott stock price target to $274 on RevPAR concerns
Rango diario
260.24 268.31
Rango anual
205.40 307.52
- Cierres anteriores
- 267.89
- Open
- 267.39
- Bid
- 262.05
- Ask
- 262.35
- Low
- 260.24
- High
- 268.31
- Volumen
- 4.419 K
- Cambio diario
- -2.18%
- Cambio mensual
- -1.09%
- Cambio a 6 meses
- 10.59%
- Cambio anual
- 5.21%
