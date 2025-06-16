Moedas / LWAY
LWAY: Lifeway Foods Inc
26.97 USD 6.85 (20.25%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LWAY para hoje mudou para -20.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.66 e o mais alto foi 27.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Lifeway Foods Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LWAY Notícias
Faixa diária
25.66 27.05
Faixa anual
19.55 34.20
- Fechamento anterior
- 33.82
- Open
- 26.02
- Bid
- 26.97
- Ask
- 27.27
- Low
- 25.66
- High
- 27.05
- Volume
- 1.262 K
- Mudança diária
- -20.25%
- Mudança mensal
- -8.89%
- Mudança de 6 meses
- 11.49%
- Mudança anual
- 4.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh