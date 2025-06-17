QuotazioniSezioni
LWAY: Lifeway Foods Inc

26.36 USD 0.55 (2.04%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LWAY ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.86 e ad un massimo di 27.01.

Segui le dinamiche di Lifeway Foods Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.86 27.01
Intervallo Annuale
19.55 34.20
Chiusura Precedente
26.91
Apertura
26.66
Bid
26.36
Ask
26.66
Minimo
25.86
Massimo
27.01
Volume
1.616 K
Variazione giornaliera
-2.04%
Variazione Mensile
-10.95%
Variazione Semestrale
8.97%
Variazione Annuale
2.09%
20 settembre, sabato