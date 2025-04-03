Валюты / LWAY
LWAY: Lifeway Foods Inc
33.50 USD 0.22 (0.65%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LWAY за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.26, а максимальная — 34.00.
Следите за динамикой Lifeway Foods Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LWAY
- Lifeway Foods завершает первый этап расширения производства в Висконсине
- Lifeway Foods completes first phase of Wisconsin production expansion
- Lifeway Foods to launch protein drink with creatine and probiotics
- Lifeway Foods relaunches kefir and colostrum supplement shots
- Saputo Stock: Aged Like Fine Cheese (TSX:SAP:CA)
- Earnings call transcript: Lifeway Foods beats Q2 2025 earnings expectations
- Lifeway earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Lifeway Foods kefir variety packs launch at San Diego region Costco
- Lifeway Foods: A Gut-Healthy Growth Story With A Premium Price Tag (NASDAQ:LWAY)
- ISS recommends shareholders reject dissident campaign at Lifeway Foods
- Lifeway Foods reports record weekly sales of $5.5 million
- Lifeway Foods shareholders advance consent solicitation amid board dispute
- Lifeway Foods urges shareholders to disregard consent solicitation
- Lifeway Foods director Scher sells $595k in stock
- Leading Kefir-Maker Lifeway Foods’ Berry Blast Probiotic Smoothie + Collagen Selected as a Good Housekeeping 2025 Snack Awards Winner
- Kefir-Leader Lifeway Foods CEO Julie Smolyansky Honored in Progressive Grocer’s Top Women in Grocery Awards
- Lifeway Foods Toasts to 40 Years of Kefir with a Celebratory Drone Show in Chicago
- Leading Kefir Brand Lifeway Foods’ CEO Julie Smolyansky Launches Industry Conversation to Explore New Voluntary Dairy Certification Standard
- Lifeway Foods Celebrates June 18 as National Kefir Day
- Lifeway Foods stock rises on distribution and sales growth
- Lifeway Foods reports 10.7% sales increase, expands distribution
- Edward Smolyansky Announces Campaign Updates, Files Revised Preliminary Consent Statement to Remove and Replace Lifeway Foods’ Directors
- Lifeway Foods director Sikar Pol sells shares worth $89,856
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Dole (NYSE:DOLE), Adecoagro (NYSE:AGRO)
Дневной диапазон
33.26 34.00
Годовой диапазон
19.55 34.00
- Предыдущее закрытие
- 33.72
- Open
- 33.77
- Bid
- 33.50
- Ask
- 33.80
- Low
- 33.26
- High
- 34.00
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 13.18%
- 6-месячное изменение
- 38.49%
- Годовое изменение
- 29.74%
