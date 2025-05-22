Divisas / LWAY
LWAY: Lifeway Foods Inc
33.82 USD 0.32 (0.96%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LWAY de hoy ha cambiado un 0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.34, mientras que el máximo ha alcanzado 34.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lifeway Foods Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LWAY News
- Lifeway Foods completa la primera fase de expansión de producción en Wisconsin
- Lifeway Foods to launch protein drink with creatine and probiotics
- Lifeway Foods relaunches kefir and colostrum supplement shots
- Saputo Stock: Aged Like Fine Cheese (TSX:SAP:CA)
- Earnings call transcript: Lifeway Foods beats Q2 2025 earnings expectations
- Lifeway earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Lifeway Foods kefir variety packs launch at San Diego region Costco
- Lifeway Foods: A Gut-Healthy Growth Story With A Premium Price Tag (NASDAQ:LWAY)
- ISS recommends shareholders reject dissident campaign at Lifeway Foods
- Lifeway Foods reports record weekly sales of $5.5 million
- Lifeway Foods shareholders advance consent solicitation amid board dispute
- Lifeway Foods urges shareholders to disregard consent solicitation
- Lifeway Foods director Scher sells $595k in stock
- Leading Kefir-Maker Lifeway Foods’ Berry Blast Probiotic Smoothie + Collagen Selected as a Good Housekeeping 2025 Snack Awards Winner
- Kefir-Leader Lifeway Foods CEO Julie Smolyansky Honored in Progressive Grocer’s Top Women in Grocery Awards
- Lifeway Foods Toasts to 40 Years of Kefir with a Celebratory Drone Show in Chicago
- Leading Kefir Brand Lifeway Foods’ CEO Julie Smolyansky Launches Industry Conversation to Explore New Voluntary Dairy Certification Standard
- Lifeway Foods Celebrates June 18 as National Kefir Day
- Lifeway Foods stock rises on distribution and sales growth
- Lifeway Foods reports 10.7% sales increase, expands distribution
- Edward Smolyansky Announces Campaign Updates, Files Revised Preliminary Consent Statement to Remove and Replace Lifeway Foods’ Directors
- Lifeway Foods director Sikar Pol sells shares worth $89,856
Rango diario
33.34 34.20
Rango anual
19.55 34.20
- Cierres anteriores
- 33.50
- Open
- 33.35
- Bid
- 33.82
- Ask
- 34.12
- Low
- 33.34
- High
- 34.20
- Volumen
- 439
- Cambio diario
- 0.96%
- Cambio mensual
- 14.26%
- Cambio a 6 meses
- 39.81%
- Cambio anual
- 30.98%
