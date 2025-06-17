FiyatlarBölümler
Dövizler / LWAY
Geri dön - Hisse senetleri

LWAY: Lifeway Foods Inc

26.36 USD 0.55 (2.04%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LWAY fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.86 ve Yüksek fiyatı olarak 27.01 aralığında işlem gördü.

Lifeway Foods Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LWAY haberleri

Günlük aralık
25.86 27.01
Yıllık aralık
19.55 34.20
Önceki kapanış
26.91
Açılış
26.66
Satış
26.36
Alış
26.66
Düşük
25.86
Yüksek
27.01
Hacim
1.616 K
Günlük değişim
-2.04%
Aylık değişim
-10.95%
6 aylık değişim
8.97%
Yıllık değişim
2.09%
21 Eylül, Pazar