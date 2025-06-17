Dövizler / LWAY
LWAY: Lifeway Foods Inc
26.36 USD 0.55 (2.04%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LWAY fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.86 ve Yüksek fiyatı olarak 27.01 aralığında işlem gördü.
Lifeway Foods Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.86 27.01
Yıllık aralık
19.55 34.20
- Önceki kapanış
- 26.91
- Açılış
- 26.66
- Satış
- 26.36
- Alış
- 26.66
- Düşük
- 25.86
- Yüksek
- 27.01
- Hacim
- 1.616 K
- Günlük değişim
- -2.04%
- Aylık değişim
- -10.95%
- 6 aylık değişim
- 8.97%
- Yıllık değişim
- 2.09%
21 Eylül, Pazar