JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc
134.43 USD 0.09 (0.07%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JBHT para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 134.28 e o mais alto foi 135.94.
Veja a dinâmica do par de moedas J.B. Hunt Transport Services Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
134.28 135.94
Faixa anual
122.79 200.40
- Fechamento anterior
- 134.52
- Open
- 135.94
- Bid
- 134.43
- Ask
- 134.73
- Low
- 134.28
- High
- 135.94
- Volume
- 110
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- -5.97%
- Mudança de 6 meses
- -8.11%
- Mudança anual
- -21.63%
