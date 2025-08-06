KurseKategorien
JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc

135.06 USD 0.54 (0.40%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JBHT hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.87 bis zu einem Hoch von 136.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die J.B. Hunt Transport Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
133.87 136.19
Jahresspanne
122.79 200.40
Vorheriger Schlusskurs
134.52
Eröffnung
135.94
Bid
135.06
Ask
135.36
Tief
133.87
Hoch
136.19
Volumen
2.726 K
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
-5.53%
6-Monatsänderung
-7.68%
Jahresänderung
-21.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K