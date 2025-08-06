Währungen / JBHT
JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc
135.06 USD 0.54 (0.40%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JBHT hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.87 bis zu einem Hoch von 136.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die J.B. Hunt Transport Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
133.87 136.19
Jahresspanne
122.79 200.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 134.52
- Eröffnung
- 135.94
- Bid
- 135.06
- Ask
- 135.36
- Tief
- 133.87
- Hoch
- 136.19
- Volumen
- 2.726 K
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- -5.53%
- 6-Monatsänderung
- -7.68%
- Jahresänderung
- -21.26%
