JBHT
JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc
132.52 USD 2.54 (1.88%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JBHT 환율이 오늘 -1.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 131.88이고 고가는 135.48이었습니다.
J.B. Hunt Transport Services Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JBHT News
일일 변동 비율
131.88 135.48
년간 변동
122.79 200.40
- 이전 종가
- 135.06
- 시가
- 135.01
- Bid
- 132.52
- Ask
- 132.82
- 저가
- 131.88
- 고가
- 135.48
- 볼륨
- 3.070 K
- 일일 변동
- -1.88%
- 월 변동
- -7.30%
- 6개월 변동
- -9.41%
- 년간 변동율
- -22.74%
