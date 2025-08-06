КотировкиРазделы
Валюты / JBHT
Назад в Рынок акций США

JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc

137.80 USD 1.45 (1.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JBHT за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.23, а максимальная — 137.98.

Следите за динамикой J.B. Hunt Transport Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости JBHT

Дневной диапазон
136.23 137.98
Годовой диапазон
122.79 200.40
Предыдущее закрытие
136.35
Open
136.94
Bid
137.80
Ask
138.10
Low
136.23
High
137.98
Объем
2.436 K
Дневное изменение
1.06%
Месячное изменение
-3.61%
6-месячное изменение
-5.80%
Годовое изменение
-19.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.