JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc
137.80 USD 1.45 (1.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JBHT за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.23, а максимальная — 137.98.
Следите за динамикой J.B. Hunt Transport Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
136.23 137.98
Годовой диапазон
122.79 200.40
- Предыдущее закрытие
- 136.35
- Open
- 136.94
- Bid
- 137.80
- Ask
- 138.10
- Low
- 136.23
- High
- 137.98
- Объем
- 2.436 K
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- -3.61%
- 6-месячное изменение
- -5.80%
- Годовое изменение
- -19.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.