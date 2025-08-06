通貨 / JBHT
JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc
135.06 USD 0.54 (0.40%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JBHTの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり133.87の安値と136.19の高値で取引されました。
J.B. Hunt Transport Services Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JBHT News
1日のレンジ
133.87 136.19
1年のレンジ
122.79 200.40
- 以前の終値
- 134.52
- 始値
- 135.94
- 買値
- 135.06
- 買値
- 135.36
- 安値
- 133.87
- 高値
- 136.19
- 出来高
- 2.726 K
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- -5.53%
- 6ヶ月の変化
- -7.68%
- 1年の変化
- -21.26%
