通貨 / JBHT
JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc

135.06 USD 0.54 (0.40%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JBHTの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり133.87の安値と136.19の高値で取引されました。

J.B. Hunt Transport Services Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
133.87 136.19
1年のレンジ
122.79 200.40
以前の終値
134.52
始値
135.94
買値
135.06
買値
135.36
安値
133.87
高値
136.19
出来高
2.726 K
1日の変化
0.40%
1ヶ月の変化
-5.53%
6ヶ月の変化
-7.68%
1年の変化
-21.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K