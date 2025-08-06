Devises / JBHT
JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc
132.52 USD 2.54 (1.88%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JBHT a changé de -1.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 131.88 et à un maximum de 135.48.
Suivez la dynamique J.B. Hunt Transport Services Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
JBHT Nouvelles
Range quotidien
131.88 135.48
Range Annuel
122.79 200.40
- Clôture Précédente
- 135.06
- Ouverture
- 135.01
- Bid
- 132.52
- Ask
- 132.82
- Plus Bas
- 131.88
- Plus Haut
- 135.48
- Volume
- 3.070 K
- Changement quotidien
- -1.88%
- Changement Mensuel
- -7.30%
- Changement à 6 Mois
- -9.41%
- Changement Annuel
- -22.74%
20 septembre, samedi