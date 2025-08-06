FiyatlarBölümler
JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc

132.52 USD 2.54 (1.88%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JBHT fiyatı bugün -1.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 131.88 ve Yüksek fiyatı olarak 135.48 aralığında işlem gördü.

J.B. Hunt Transport Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
131.88 135.48
Yıllık aralık
122.79 200.40
Önceki kapanış
135.06
Açılış
135.01
Satış
132.52
Alış
132.82
Düşük
131.88
Yüksek
135.48
Hacim
3.070 K
Günlük değişim
-1.88%
Aylık değişim
-7.30%
6 aylık değişim
-9.41%
Yıllık değişim
-22.74%
