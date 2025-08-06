货币 / JBHT
JBHT: J.B. Hunt Transport Services Inc
138.62 USD 0.82 (0.60%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JBHT汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点137.71和高点138.70进行交易。
关注J.B. Hunt Transport Services Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JBHT新闻
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- UPS vs. JBHT: Which Dividend-Paying Transportation Stock Has an Edge?
- J.B. Hunt: A Freight Market Recovery Buy For Patient Investors (NASDAQ:JBHT)
- Tsakos Energy Navigation to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- This J B Hunt Transport Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Ciena (NYSE:CIEN), JB Hunt Transport Servs (NASDAQ:JBHT)
- UBS downgrades Knight-Swift, Schneider and J.B. Hunt on weak truck demand
- J.B. Hunt stock rating downgraded to Neutral by UBS on freight concerns
- Werner (WERN) Up 4.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- C.H. Robinson stock remains Benchmark’s 2025 Best Idea with $125 price target
- J.B. Hunt names Brad Delco as CFO effective September 1
- ZTO Express Q2 Earnings Down Y/Y, 2025 Parcel Volume View Lowered
- ZIM Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Down Year Over Year
- Here's Why Investors Should Give J.B. Hunt Stock a Miss Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- ZTO Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Copa Holdings Shares Up 7.7% Since Q2 Earnings & Revenue Beat
- Knight-Swift Q2 Earnings Surpass Estimates, Improve Year Over Year
- Lyft Stock Declines 0.7% Since Q2 Earnings & Revenue Miss
- Air Lease Shares Up 4.8% Since Q2 Earnings & Revenues Top Estimates
- Euroseas Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Allegiant Q2 Earnings Surpass Estimates, Decline Year Over Year
- Kirby Shares Gain 7.2% Since Q2 Earnings Release, Revenues Up Y/Y
- Werner Q2 Earnings and Revenues Top Estimates, Decrease Year Over Year
- Surf Air Mobility to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
日范围
137.71 138.70
年范围
122.79 200.40
- 前一天收盘价
- 137.80
- 开盘价
- 137.98
- 卖价
- 138.62
- 买价
- 138.92
- 最低价
- 137.71
- 最高价
- 138.70
- 交易量
- 191
- 日变化
- 0.60%
- 月变化
- -3.04%
- 6个月变化
- -5.24%
- 年变化
- -19.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值