IZEA: IZEA Worldwide Inc
3.58 USD 0.03 (0.85%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IZEA para hoje mudou para 0.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.50 e o mais alto foi 3.66.
Veja a dinâmica do par de moedas IZEA Worldwide Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IZEA Notícias
Faixa diária
3.50 3.66
Faixa anual
1.69 4.39
- Fechamento anterior
- 3.55
- Open
- 3.59
- Bid
- 3.58
- Ask
- 3.88
- Low
- 3.50
- High
- 3.66
- Volume
- 296
- Mudança diária
- 0.85%
- Mudança mensal
- -5.29%
- Mudança de 6 meses
- 75.49%
- Mudança anual
- 32.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh