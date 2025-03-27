QuotazioniSezioni
Valute / IZEA
IZEA: IZEA Worldwide Inc

4.08 USD 0.50 (13.97%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IZEA ha avuto una variazione del 13.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.60 e ad un massimo di 4.14.

Segui le dinamiche di IZEA Worldwide Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.60 4.14
Intervallo Annuale
1.69 4.39
Chiusura Precedente
3.58
Apertura
3.60
Bid
4.08
Ask
4.38
Minimo
3.60
Massimo
4.14
Volume
472
Variazione giornaliera
13.97%
Variazione Mensile
7.94%
Variazione Semestrale
100.00%
Variazione Annuale
50.55%
