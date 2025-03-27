Valute / IZEA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IZEA: IZEA Worldwide Inc
4.08 USD 0.50 (13.97%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IZEA ha avuto una variazione del 13.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.60 e ad un massimo di 4.14.
Segui le dinamiche di IZEA Worldwide Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IZEA News
- IZEA WORLDWIDE (IZEA) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IZEA appoints Steve Bonnell as executive VP of account management
- IZEA Announces Final Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA Announces Preliminary Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA launches stock buyback offer up to $8.7 million
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.60 4.14
Intervallo Annuale
1.69 4.39
- Chiusura Precedente
- 3.58
- Apertura
- 3.60
- Bid
- 4.08
- Ask
- 4.38
- Minimo
- 3.60
- Massimo
- 4.14
- Volume
- 472
- Variazione giornaliera
- 13.97%
- Variazione Mensile
- 7.94%
- Variazione Semestrale
- 100.00%
- Variazione Annuale
- 50.55%
21 settembre, domenica