시세섹션
통화 / IZEA
주식로 돌아가기

IZEA: IZEA Worldwide Inc

4.08 USD 0.50 (13.97%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

IZEA 환율이 오늘 13.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.60이고 고가는 4.14이었습니다.

IZEA Worldwide Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IZEA News

일일 변동 비율
3.60 4.14
년간 변동
1.69 4.39
이전 종가
3.58
시가
3.60
Bid
4.08
Ask
4.38
저가
3.60
고가
4.14
볼륨
472
일일 변동
13.97%
월 변동
7.94%
6개월 변동
100.00%
년간 변동율
50.55%
20 9월, 토요일