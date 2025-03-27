Dövizler / IZEA
IZEA: IZEA Worldwide Inc
4.08 USD 0.50 (13.97%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IZEA fiyatı bugün 13.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.60 ve Yüksek fiyatı olarak 4.14 aralığında işlem gördü.
IZEA Worldwide Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IZEA haberleri
- IZEA WORLDWIDE (IZEA) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IZEA appoints Steve Bonnell as executive VP of account management
- IZEA Announces Final Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA Announces Preliminary Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA launches stock buyback offer up to $8.7 million
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.60 4.14
Yıllık aralık
1.69 4.39
- Önceki kapanış
- 3.58
- Açılış
- 3.60
- Satış
- 4.08
- Alış
- 4.38
- Düşük
- 3.60
- Yüksek
- 4.14
- Hacim
- 472
- Günlük değişim
- 13.97%
- Aylık değişim
- 7.94%
- 6 aylık değişim
- 100.00%
- Yıllık değişim
- 50.55%
21 Eylül, Pazar