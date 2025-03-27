通貨 / IZEA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IZEA: IZEA Worldwide Inc
3.58 USD 0.03 (0.85%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IZEAの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり3.50の安値と3.66の高値で取引されました。
IZEA Worldwide Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IZEA News
- IZEA WORLDWIDE (IZEA) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IZEA appoints Steve Bonnell as executive VP of account management
- IZEA Announces Final Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA Announces Preliminary Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA launches stock buyback offer up to $8.7 million
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.50 3.66
1年のレンジ
1.69 4.39
- 以前の終値
- 3.55
- 始値
- 3.59
- 買値
- 3.58
- 買値
- 3.88
- 安値
- 3.50
- 高値
- 3.66
- 出来高
- 296
- 1日の変化
- 0.85%
- 1ヶ月の変化
- -5.29%
- 6ヶ月の変化
- 75.49%
- 1年の変化
- 32.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K