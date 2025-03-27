Währungen / IZEA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IZEA: IZEA Worldwide Inc
3.75 USD 0.17 (4.75%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IZEA hat sich für heute um 4.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.60 bis zu einem Hoch von 3.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die IZEA Worldwide Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IZEA News
- IZEA WORLDWIDE (IZEA) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IZEA appoints Steve Bonnell as executive VP of account management
- IZEA Announces Final Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA Announces Preliminary Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA launches stock buyback offer up to $8.7 million
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.60 3.77
Jahresspanne
1.69 4.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.58
- Eröffnung
- 3.60
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Tief
- 3.60
- Hoch
- 3.77
- Volumen
- 190
- Tagesänderung
- 4.75%
- Monatsänderung
- -0.79%
- 6-Monatsänderung
- 83.82%
- Jahresänderung
- 38.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K