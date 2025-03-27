Валюты / IZEA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IZEA: IZEA Worldwide Inc
3.57 USD 0.03 (0.83%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IZEA за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.50, а максимальная — 3.77.
Следите за динамикой IZEA Worldwide Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IZEA
- IZEA WORLDWIDE (IZEA) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IZEA appoints Steve Bonnell as executive VP of account management
- IZEA Announces Final Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA Announces Preliminary Results of its Modified Dutch Auction Tender Offer
- IZEA launches stock buyback offer up to $8.7 million
- IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.50 3.77
Годовой диапазон
1.69 4.39
- Предыдущее закрытие
- 3.60
- Open
- 3.59
- Bid
- 3.57
- Ask
- 3.87
- Low
- 3.50
- High
- 3.77
- Объем
- 157
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- -5.56%
- 6-месячное изменение
- 75.00%
- Годовое изменение
- 31.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.