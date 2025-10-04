- Visão do mercado
IVVM: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
A taxa do IVVM para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.09 e o mais alto foi 34.31.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IVVM hoje?
Hoje BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) está avaliado em 34.24. O instrumento é negociado dentro de 34.09 - 34.31, o fechamento de ontem foi 34.22, e o volume de negociação atingiu 119. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IVVM em tempo real.
As ações de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF pagam dividendos?
Atualmente BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF está avaliado em 34.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.63% e USD. Monitore os movimentos de IVVM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IVVM?
Você pode comprar ações de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) pelo preço atual 34.24. Ordens geralmente são executadas perto de 34.24 ou 34.54, enquanto 119 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IVVM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IVVM?
Investir em BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF envolve considerar a faixa anual 27.78 - 34.31 e o preço atual 34.24. Muitos comparam -0.12% e 11.31% antes de enviar ordens em 34.24 ou 34.54. Estude as mudanças diárias de preço de IVVM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF?
O maior preço de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) no último ano foi 34.31. As ações oscilaram bastante dentro de 27.78 - 34.31, e a comparação com 34.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF?
O menor preço de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) no ano foi 27.78. A comparação com o preço atual 34.24 e 27.78 - 34.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IVVM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IVVM?
No passado BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.22 e 12.63% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.22
- Open
- 34.27
- Bid
- 34.24
- Ask
- 34.54
- Low
- 34.09
- High
- 34.31
- Volume
- 119
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- -0.12%
- Mudança de 6 meses
- 11.31%
- Mudança anual
- 12.63%