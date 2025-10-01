- Aperçu
IVVM: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
Le taux de change de IVVM a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.08 et à un maximum de 34.28.
Suivez la dynamique BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IVVM aujourd'hui ?
L'action BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF est cotée à 34.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.23%, a clôturé hier à 34.18 et son volume d'échange a atteint 152. Le graphique en temps réel du cours de IVVM présente ces mises à jour.
L'action BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF verse-t-elle des dividendes ?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF est actuellement valorisé à 34.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IVVM.
Comment acheter des actions IVVM ?
Vous pouvez acheter des actions BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF au cours actuel de 34.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.26 ou de 34.56, le 152 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IVVM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IVVM ?
Investir dans BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.78 - 34.28 et le prix actuel 34.26. Beaucoup comparent -0.06% et 11.38% avant de passer des ordres à 34.26 ou 34.56. Consultez le graphique du cours de IVVM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF ?
Le cours le plus élevé de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF l'année dernière était 34.28. Au cours de 27.78 - 34.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF ?
Le cours le plus bas de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) sur l'année a été 27.78. Sa comparaison avec 34.26 et 27.78 - 34.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IVVM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IVVM a-t-elle été divisée ?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.18 et 12.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.18
- Ouverture
- 34.28
- Bid
- 34.26
- Ask
- 34.56
- Plus Bas
- 34.08
- Plus Haut
- 34.28
- Volume
- 152
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- -0.06%
- Changement à 6 Mois
- 11.38%
- Changement Annuel
- 12.70%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M