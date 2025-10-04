- Übersicht
IVVM: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
Der Wechselkurs von IVVM hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.09 bis zu einem Hoch von 34.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IVVM heute?
Die Aktie von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) notiert heute bei 34.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 34.09 - 34.31 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.22 und das Handelsvolumen erreichte 119. Das Live-Chart von IVVM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IVVM Dividenden?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF wird derzeit mit 34.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IVVM zu verfolgen.
Wie kaufe ich IVVM-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) zum aktuellen Kurs von 34.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.24 oder 34.54 platziert, während 119 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IVVM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IVVM-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF müssen die jährliche Spanne 27.78 - 34.31 und der aktuelle Kurs 34.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.12% und 11.31%, bevor sie Orders zu 34.24 oder 34.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IVVM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF?
Der höchste Kurs von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) im vergangenen Jahr lag bei 34.31. Innerhalb von 27.78 - 34.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF?
Der niedrigste Kurs von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) im Laufe des Jahres betrug 27.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.24 und der Spanne 27.78 - 34.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IVVM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IVVM statt?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.22 und 12.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.22
- Eröffnung
- 34.27
- Bid
- 34.24
- Ask
- 34.54
- Tief
- 34.09
- Hoch
- 34.31
- Volumen
- 119
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- -0.12%
- 6-Monatsänderung
- 11.31%
- Jahresänderung
- 12.63%