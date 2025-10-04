报价部分
货币 / IVVM
IVVM: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

34.24 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IVVM汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点34.09和高点34.31进行交易。

关注BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IVVM股票今天的价格是多少？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF股票今天的定价为34.24。它在34.09 - 34.31范围内交易，昨天的收盘价为34.22，交易量达到119。IVVM的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF目前的价值为34.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.63%和USD。实时查看图表以跟踪IVVM走势。

如何购买IVVM股票？

您可以以34.24的当前价格购买BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在34.24或34.54附近，而119和-0.09%显示市场活动。立即关注IVVM的实时图表更新。

如何投资IVVM股票？

投资BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围27.78 - 34.31和当前价格34.24。许多人在以34.24或34.54下订单之前，会比较-0.12%和。实时查看IVVM价格图表，了解每日变化。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF的最高价格是34.31。在27.78 - 34.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF的绩效。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF（IVVM）的最低价格为27.78。将其与当前的34.24和27.78 - 34.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVVM股票是什么时候拆分的？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.22和12.63%中可见。

日范围
34.09 34.31
年范围
27.78 34.31
前一天收盘价
34.22
开盘价
34.27
卖价
34.24
买价
34.54
最低价
34.09
最高价
34.31
交易量
119
日变化
0.06%
月变化
-0.12%
6个月变化
11.31%
年变化
12.63%
04 十月, 星期六