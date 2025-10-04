- 概要
IVVM: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
IVVMの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり34.09の安値と34.31の高値で取引されました。
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
IVVM株の現在の価格は？
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFの株価は本日34.24です。34.09 - 34.31内で取引され、前日の終値は34.22、取引量は119に達しました。IVVMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFの株は配当を出しますか？
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFの現在の価格は34.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.63%やUSDにも注目します。IVVMの動きはライブチャートで確認できます。
IVVM株を買う方法は？
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFの株は現在34.24で購入可能です。注文は通常34.24または34.54付近で行われ、119や-0.09%が市場の動きを示します。IVVMの最新情報はライブチャートで確認できます。
IVVM株に投資する方法は？
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFへの投資では、年間の値幅27.78 - 34.31と現在の34.24を考慮します。注文は多くの場合34.24や34.54で行われる前に、-0.12%や11.31%と比較されます。IVVMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFの株の最高値は？
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFの過去1年の最高値は34.31でした。27.78 - 34.31内で株価は大きく変動し、34.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFの株の最低値は？
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETF(IVVM)の年間最安値は27.78でした。現在の34.24や27.78 - 34.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IVVMの動きはライブチャートで確認できます。
IVVMの株式分割はいつ行われましたか？
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Moderate Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.22、12.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.22
- 始値
- 34.27
- 買値
- 34.24
- 買値
- 34.54
- 安値
- 34.09
- 高値
- 34.31
- 出来高
- 119
- 1日の変化
- 0.06%
- 1ヶ月の変化
- -0.12%
- 6ヶ月の変化
- 11.31%
- 1年の変化
- 12.63%