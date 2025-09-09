Moedas / HON
HON: Honeywell International Inc
211.68 USD 0.73 (0.35%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HON para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 210.25 e o mais alto foi 213.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Honeywell International Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HON Notícias
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- Redwire vê conversão de ações preferenciais em 11 milhões de ações ordinárias
- Boeing, Honeywell sued by Air India crash victim families
- Honeywell's Unit Prices Senior Notes Offering at $1B in Aggregate
- Why Did Redwire Stock Crash Today?
- UBS reitera recomendação de compra para ações da Honeywell em meio a planos de transformação
- UBS reiterates Buy rating on Honeywell stock amid transformation plans
- Ações da StandardAero iniciam com classificação Positiva na Susquehanna
- Unidade Solstice da Honeywell precifica oferta de notas seniores de US$ 1 bilhão
- Honeywell unit Solstice prices $1 billion senior notes offering
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- Honeywell e Redwire firmam parceria em segurança quântica para satélites
- Honeywell and Redwire partner on quantum satellite security
- Why Is Redwire Stock Soaring Monday? - Redwire (NYSE:RDW), Honeywell Intl (NASDAQ:HON)
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Roper's Application Software Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Honeywell Unveils Ionic Modular All-in-One BESS for Industrial Use
- Honeywell International Inc. (HON) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- QBTS in Focus Amid Quantum Launches, Competition With IBM, HON
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
- Quantum Stock Tracker: Nvidia Jumps In, IonQ And D-Wave Execs - D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
- Quantum Pact: NVIDIA, Honeywell Raise Stakes for IonQ, Rigetti, D-Wave
Faixa diária
210.25 213.63
Faixa anual
179.36 242.77
- Fechamento anterior
- 210.95
- Open
- 211.41
- Bid
- 211.68
- Ask
- 211.98
- Low
- 210.25
- High
- 213.63
- Volume
- 13.041 K
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- -2.47%
- Mudança de 6 meses
- 0.25%
- Mudança anual
- 2.54%
