HON: Honeywell International Inc

211.68 USD 0.73 (0.35%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HON de hoy ha cambiado un 0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 210.25, mientras que el máximo ha alcanzado 213.63.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Honeywell International Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
210.25 213.63
Rango anual
179.36 242.77
Cierres anteriores
210.95
Open
211.41
Bid
211.68
Ask
211.98
Low
210.25
High
213.63
Volumen
13.041 K
Cambio diario
0.35%
Cambio mensual
-2.47%
Cambio a 6 meses
0.25%
Cambio anual
2.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B