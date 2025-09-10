Divisas / HON
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HON: Honeywell International Inc
211.68 USD 0.73 (0.35%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HON de hoy ha cambiado un 0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 210.25, mientras que el máximo ha alcanzado 213.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Honeywell International Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HON News
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- Boeing, Honeywell sued by Air India crash victim families
- Honeywell's Unit Prices Senior Notes Offering at $1B in Aggregate
- Why Did Redwire Stock Crash Today?
- UBS reitera calificación de Compra para acciones de Honeywell en medio de planes de transformación
- UBS reitera calificación de Compra para Honeywell en medio de planes de transformación
- UBS reiterates Buy rating on Honeywell stock amid transformation plans
- Acciones de StandardAero iniciadas con calificación Positiva en Susquehanna
- Susquehanna inicia cobertura de StandardAero con calificación Positiva
- Unidad de Honeywell Solstice fija precio de oferta de bonos senior de 1.000 millones de dólares
- Unidad de Honeywell, Solstice, fija precio de oferta de bonos senior por $1 mil millones
- Honeywell unit Solstice prices $1 billion senior notes offering
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- Honeywell y Redwire se asocian en seguridad satelital cuántica
- Honeywell y Redwire se asocian en seguridad satelital cuántica
- Honeywell and Redwire partner on quantum satellite security
- Why Is Redwire Stock Soaring Monday? - Redwire (NYSE:RDW), Honeywell Intl (NASDAQ:HON)
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Roper's Application Software Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Honeywell Unveils Ionic Modular All-in-One BESS for Industrial Use
- Honeywell International Inc. (HON) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- QBTS in Focus Amid Quantum Launches, Competition With IBM, HON
Rango diario
210.25 213.63
Rango anual
179.36 242.77
- Cierres anteriores
- 210.95
- Open
- 211.41
- Bid
- 211.68
- Ask
- 211.98
- Low
- 210.25
- High
- 213.63
- Volumen
- 13.041 K
- Cambio diario
- 0.35%
- Cambio mensual
- -2.47%
- Cambio a 6 meses
- 0.25%
- Cambio anual
- 2.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B