HON: Honeywell International Inc

209.37 USD 0.83 (0.39%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HON fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 207.44 ve Yüksek fiyatı olarak 211.10 aralığında işlem gördü.

Honeywell International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
207.44 211.10
Yıllık aralık
179.36 242.77
Önceki kapanış
210.20
Açılış
210.84
Satış
209.37
Alış
209.67
Düşük
207.44
Yüksek
211.10
Hacim
16.510 K
Günlük değişim
-0.39%
Aylık değişim
-3.53%
6 aylık değişim
-0.84%
Yıllık değişim
1.42%
