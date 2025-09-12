통화 / HON
HON: Honeywell International Inc
209.37 USD 0.83 (0.39%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HON 환율이 오늘 -0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 207.44이고 고가는 211.10이었습니다.
Honeywell International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HON News
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Will Strength in Aerospace Technologies Continue to Drive HON's Growth?
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- 레드와이어 자회사, NATO 국가와 정찰 드론 계약 체결
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- 레드와이어, 우선주 1100만 주 보통주로 전환
- Boeing, Honeywell sued by Air India crash victim families
- Honeywell's Unit Prices Senior Notes Offering at $1B in Aggregate
- Why Did Redwire Stock Crash Today?
- UBS, Honeywell에 ’매수’ 등급 재확인...변혁 계획 속
- UBS reiterates Buy rating on Honeywell stock amid transformation plans
- StandardAero, Susquehanna서 긍정적 평가 시작
- Honeywell, 10억 달러 규모 선순위 채권 발행
- Honeywell unit Solstice prices $1 billion senior notes offering
- [뉴욕증시] S&P500·나스닥 최고치 경신…테슬라 3.6% 상승
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- 허니웰-레드와이어, 양자 보안 위성 통신 협력
- Honeywell and Redwire partner on quantum satellite security
- Why Is Redwire Stock Soaring Monday? - Redwire (NYSE:RDW), Honeywell Intl (NASDAQ:HON)
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Roper's Application Software Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
일일 변동 비율
207.44 211.10
년간 변동
179.36 242.77
- 이전 종가
- 210.20
- 시가
- 210.84
- Bid
- 209.37
- Ask
- 209.67
- 저가
- 207.44
- 고가
- 211.10
- 볼륨
- 16.510 K
- 일일 변동
- -0.39%
- 월 변동
- -3.53%
- 6개월 변동
- -0.84%
- 년간 변동율
- 1.42%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K