HON: Honeywell International Inc
209.37 USD 0.83 (0.39%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HON a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 207.44 et à un maximum de 211.10.
Suivez la dynamique Honeywell International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
207.44 211.10
Range Annuel
179.36 242.77
- Clôture Précédente
- 210.20
- Ouverture
- 210.84
- Bid
- 209.37
- Ask
- 209.67
- Plus Bas
- 207.44
- Plus Haut
- 211.10
- Volume
- 16.510 K
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- -3.53%
- Changement à 6 Mois
- -0.84%
- Changement Annuel
- 1.42%
20 septembre, samedi