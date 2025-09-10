Währungen / HON
HON: Honeywell International Inc
210.20 USD 1.48 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HON hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 210.05 bis zu einem Hoch von 213.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Honeywell International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HON News
Tagesspanne
210.05 213.40
Jahresspanne
179.36 242.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 211.68
- Eröffnung
- 211.09
- Bid
- 210.20
- Ask
- 210.50
- Tief
- 210.05
- Hoch
- 213.40
- Volumen
- 10.228 K
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- -3.15%
- 6-Monatsänderung
- -0.45%
- Jahresänderung
- 1.83%
