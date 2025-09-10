KurseKategorien
Währungen / HON
Zurück zum Aktien

HON: Honeywell International Inc

210.20 USD 1.48 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HON hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 210.05 bis zu einem Hoch von 213.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Honeywell International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HON News

Tagesspanne
210.05 213.40
Jahresspanne
179.36 242.77
Vorheriger Schlusskurs
211.68
Eröffnung
211.09
Bid
210.20
Ask
210.50
Tief
210.05
Hoch
213.40
Volumen
10.228 K
Tagesänderung
-0.70%
Monatsänderung
-3.15%
6-Monatsänderung
-0.45%
Jahresänderung
1.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K