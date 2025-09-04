货币 / HON
HON: Honeywell International Inc
210.95 USD 0.79 (0.37%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HON汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点210.60和高点213.32进行交易。
关注Honeywell International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
210.60 213.32
年范围
179.36 242.77
- 前一天收盘价
- 211.74
- 开盘价
- 211.68
- 卖价
- 210.95
- 买价
- 211.25
- 最低价
- 210.60
- 最高价
- 213.32
- 交易量
- 8.283 K
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- -2.80%
- 6个月变化
- -0.09%
- 年变化
- 2.19%
