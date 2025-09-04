Валюты / HON
HON: Honeywell International Inc
210.95 USD 0.79 (0.37%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HON за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.60, а максимальная — 213.32.
Следите за динамикой Honeywell International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HON
- Honeywell unit Solstice prices $1 billion senior notes offering
- Corteva shares fall as potential split report stirs worries over operational disruptions
- Honeywell и Redwire объединяются для создания квантовой спутниковой безопасности
- Honeywell and Redwire partner on quantum satellite security
- Why Is Redwire Stock Soaring Monday? - Redwire (NYSE:RDW), Honeywell Intl (NASDAQ:HON)
- JPMorgan initiates Timken stock coverage with Neutral rating, $80 target
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Roper's Application Software Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Honeywell Unveils Ionic Modular All-in-One BESS for Industrial Use
- Honeywell International Inc. (HON) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- QBTS in Focus Amid Quantum Launches, Competition With IBM, HON
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
- Quantum Stock Tracker: Nvidia Jumps In, IonQ And D-Wave Execs - D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
- Quantum Pact: NVIDIA, Honeywell Raise Stakes for IonQ, Rigetti, D-Wave
- Should You Buy, Sell or Hold ADI Stock After a 17.2% YTD Rise?
- Nvidia Joins Honeywell as Quantinuum Hits $10 Billion Valuation after $600M Raise - TipRanks.com
- September Dogs Of The Dow Unleash One Ideal 'Safer' DiviDog
- Honeywell: Attractively Valued With Potential Upside Post Breakup (NASDAQ:HON)
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Nvidia, Honeywell, IonQ and D-WAVE QUANTUM
- Wall Street Lunch: Honeywell Takes Quantum Leap As Nvidia Invests $600M (undefined:NVDA)
- Nvidia Just Invested in this Quantum Computing Stock
- Quantum Computing Stocks Rise as Nvidia Fuels Honeywell's $10B Quantinuum Push
- Nvidia Investment In Honeywell's Quantinuum Sends Quantum Computing Stocks Up
Дневной диапазон
210.60 213.32
Годовой диапазон
179.36 242.77
- Предыдущее закрытие
- 211.74
- Open
- 211.68
- Bid
- 210.95
- Ask
- 211.25
- Low
- 210.60
- High
- 213.32
- Объем
- 8.283 K
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -2.80%
- 6-месячное изменение
- -0.09%
- Годовое изменение
- 2.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.