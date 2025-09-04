КотировкиРазделы
HON: Honeywell International Inc

210.95 USD 0.79 (0.37%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HON за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.60, а максимальная — 213.32.

Следите за динамикой Honeywell International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
210.60 213.32
Годовой диапазон
179.36 242.77
Предыдущее закрытие
211.74
Open
211.68
Bid
210.95
Ask
211.25
Low
210.60
High
213.32
Объем
8.283 K
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
-2.80%
6-месячное изменение
-0.09%
Годовое изменение
2.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.