GTE: Gran Tierra Energy Inc
3.98 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GTE para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.95 e o mais alto foi 4.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Gran Tierra Energy Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GTE Notícias
Faixa diária
3.95 4.07
Faixa anual
3.33 8.19
- Fechamento anterior
- 3.98
- Open
- 4.03
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- Low
- 3.95
- High
- 4.07
- Volume
- 125
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -2.93%
- Mudança de 6 meses
- -17.08%
- Mudança anual
- -35.81%
