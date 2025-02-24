Валюты / GTE
GTE: Gran Tierra Energy Inc
4.06 USD 0.14 (3.57%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTE за сегодня изменился на 3.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.92, а максимальная — 4.09.
Следите за динамикой Gran Tierra Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GTE
Дневной диапазон
3.92 4.09
Годовой диапазон
3.33 8.19
- Предыдущее закрытие
- 3.92
- Open
- 3.92
- Bid
- 4.06
- Ask
- 4.36
- Low
- 3.92
- High
- 4.09
- Объем
- 276
- Дневное изменение
- 3.57%
- Месячное изменение
- -0.98%
- 6-месячное изменение
- -15.42%
- Годовое изменение
- -34.52%
