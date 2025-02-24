Dövizler / GTE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GTE: Gran Tierra Energy Inc
3.91 USD 0.16 (3.93%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GTE fiyatı bugün -3.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.90 ve Yüksek fiyatı olarak 4.09 aralığında işlem gördü.
Gran Tierra Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTE haberleri
- Gran Tierra: Reserve Strategy Does Not Work Anymore (NYSE:GTE)
- Should You Add Canadian Natural Stock to Your Portfolio Now?
- Gran Tierra Q2 2025 slides: Portfolio diversification drives growth strategy
- Gran Tierra reports record quarterly production of 47,196 boe/d
- Gran Tierra Energy to release Q2 2025 results on July 30
- # Peter Dey to step down from Gran Tierra Energy board in June
- Peter Dey to step down from Gran Tierra Energy board
- Raymond James initiates Gran Tierra Energy stock with Market Perform
- Gran Tierra sells North Sea unit to NEO Energy for $7.5 million
- Gran Tierra divests North Sea subsidiary for $7.5 million
- Gran Tierra Energy Stock: Too Much Leverage (Rating Downgrade) (NYSE:GTE)
- Gran Tierra Energy Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GTE)
Günlük aralık
3.90 4.09
Yıllık aralık
3.33 8.19
- Önceki kapanış
- 4.07
- Açılış
- 4.06
- Satış
- 3.91
- Alış
- 4.21
- Düşük
- 3.90
- Yüksek
- 4.09
- Hacim
- 692
- Günlük değişim
- -3.93%
- Aylık değişim
- -4.63%
- 6 aylık değişim
- -18.54%
- Yıllık değişim
- -36.94%
21 Eylül, Pazar